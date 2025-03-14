Ліга Європи

Наставник "басків" поділився своїми думками після гри з "вовками".

Головний тренер Атлетіка Ернесто Вальверде прокоментував перемогу своєї команди у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи проти Роми (3:1).

"Ніко Вільямс один із тих гравців, які знають, що в таких іграх потрібно викладатися на повну, що вони багато в чому впливають на хід сезону, і це має основне значення. Ніко намагався з самого початку і результатом стали два забиті м'ячі та результативна передача.

Ми раді подолати програшний результат першої гри проти великої команди. Ми побачили вилучення, і Рома відступила, а оскільки гра більше перейшла на їхню половину поля, ми забили гол наприкінці першого тайму.

Нам не вистачало ясності у рухах на полі, але після гола ми відчули, що збираємось повернутись. Ми чинили тиск і мало пропускали атак на свої ворота, поки не заспокоїлися достатньо, щоб забити гол у потрібний момент.

Було важливо зробити все правильно. Після цього результату все стає ще прекраснішим. Ми багато чого досягли, і це правда, що вилучення Гуммельса пішло нам на користь", — наводить слова Вальверде AS.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Атлетік — Рома.