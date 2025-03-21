Ліга націй

Мінімальна поразка італійців.

Воротар збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма висловився після поразки від Німеччини (1:2) в першому матчі 1/4 фіналу Ліги націй. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Другий гол ми могли б і не пропускати. Загалом Італія зіграла добре, ми створили багато моментів, але тепер треба працювати ще старанніше і спробувати виправитися в Дортмунді.

У другому таймі збірна Німеччини була кращою за нас. Вони сильні, а ми не могли зачепитися за м'яч. Дуже шкода, що пропустили два голи, але це футбол і ми повинні повернутися", — сказав Доннарумма.