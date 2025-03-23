Італія

Італійський спеціаліст не затримався в Турині.

Тіаго Мотта більше не є головним тренером Ювентуса, передає офіційний сайт туринського клубу.

Мотта очолив "б'янконері" липні 2024 року. Під його керівництвом Ювентус вилетів з 1/16 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів від ПСВ, чвертьфіналу Кубка Італії від Емполі й півфіналу Суперкубка країни від Мілана.

У Серії А туринці йдуть п'ятими з 52-ма очками після 29-ти турів.

Раніше повідомлялося, що звільнення 42-річного італійця обійдеться клубу в 20 млн євро.