Італія

Босам "Юве" слід серйозно подумати про наслідки цього рішення.

Головний тренер туринського Ювентуса Тіаго Мотта знаходиться за крок від звільнення. Італійському фахівцю навіть знайдена заміна в особі хорвата Ігора Тудора. Тим не менш, все може ускладнитися через фінансове питання.

За інформацією Calciomercato, сумарні витрати Ювентуса на звільнення Мотти складуть 20 млн. євро. Цей факт може змусити керівництво клубу змінити свою думку щодо звільнення 42-річного тренера.

Чинна трудова угода фахівця з "зебрами" розрахована до 30 червня 2027 року.

Наразі Ювентус посідає 5-те місце в турнірній таблиці італійської Серії А, набравши 52 пункти після 29 зіграних турів. В останніх двох матчах "стара сеньйора" зазнала двох розгромних поразок від Аталанти (0:4) та Фіорентини (0:3).