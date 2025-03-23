Італія

Хорватський спеціаліст працюватиме з "б'янконері" принаймні до кінця сезону-2024/25.

Ігор Тудор призначений головним тренером Ювентуса, передає офіційний сайт туринського клубу.

Нещодавно "б'янконері" оголосили про звільнення Тіаго Мотти. Його наступником став 46-річний хорват Тудор.

Своє перше тренування в якості керманича туринців спеціаліст проведе вже завтра, 24 березня.

За даними журналіста Ніколо Скіри, контракт з Ігором розраховано до кінця сезону-2024/25 (включно з Клубним чемпіонатом світу). Угода включає опцію продовження на рік у разі виходу Ювентуса до Ліги чемпіонів.

Тудор не мав робочого місця з червня 2024-го, коли він залишив Лаціо. Раніше хорват уже працював в Ювентусі асистентом Андреа Пірло (серпень 2020 — травень 2021).

Ігор також представляв "б'янконері" в якості гравця, провівши 174 матчі в усіх турнірах, в яких відзначився 21-м голом і шістьма асистами.

Раніше повідомлялося, що звільнення Тіаго Мотти обійдеться в 20 млн євро.