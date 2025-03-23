Італія

Шокуючу інформацію надало La Gazzetta dello Sport.

У неділю Ювентус оголосив про звільнення Тіаго Мотти з посади головного тренера команди. Новим керманичем туринської команди став Ігор Тудор, який перебував без клубної прописки з минулого літа.

Як повідомляє La Gazzetta dello Sport, спортивний директор Ювентуса Крістіано Джунтолі розчарувався в Тіаго Мотта.

"Мені соромно, що я тебе вибрав", — таку фразу вимовив Джунтолі в бесіді з Моттою, якщо вірити джерелу.

У двох останніх матчах чемпіонату Італії Ювентус програв Аталанті та Фіорентині з результатами 0:4 і 0:3. "Стара синьйора" розташовується на п'ятій сходинці в турнірній таблиці Серії А.