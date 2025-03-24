Італія

Екскерманич Ювентуса прокоментував свій відхід із клубу.

Туринський Ювентус під час березневої міжнародної перерви пішов на радикальний крок та звільнив головного тренера команди Тіаго Мотту.

Вакантною ця посада довго не залишалась, і "зебри" вже призначили наступного фахівця — Ігора Тудора, який працюватиме на чолі колективу вже в найближчому матчі проти генуезького Дженоа.

Тим часом Мотта через офіційні джерела клубу попрощався з уболівальниками.

"Я підходив до кожної перешкоди на своєму шляху з рішучістю і бажанням вдосконалюватись щодня.

Я вдячний власникам клубу за надану мені можливість бути частиною цієї чудової команди, керівництву та персоналу — за щоденну підтримку, а гравцям — за їхню наполегливу працю та відданість з першого дня.

Я бажаю Ювентусу та його вболівальникам всього найкращого в майбутньому", — ідеться в зверненні вже колишнього тренера Юве.

Нині "Стара Синьйора" з 52 заліковими балами після 29 зіграних матчів іде на п’ятій сходинці в турнірній таблиці.