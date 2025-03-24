Екскерманич Ювентуса прокоментував свій відхід із клубу.
Тіаго Мотта, Getty Images
24 березня 2025, 14:34
Туринський Ювентус під час березневої міжнародної перерви пішов на радикальний крок та звільнив головного тренера команди Тіаго Мотту.
Вакантною ця посада довго не залишалась, і "зебри" вже призначили наступного фахівця — Ігора Тудора, який працюватиме на чолі колективу вже в найближчому матчі проти генуезького Дженоа.
Тим часом Мотта через офіційні джерела клубу попрощався з уболівальниками.
"Я підходив до кожної перешкоди на своєму шляху з рішучістю і бажанням вдосконалюватись щодня.
Я вдячний власникам клубу за надану мені можливість бути частиною цієї чудової команди, керівництву та персоналу — за щоденну підтримку, а гравцям — за їхню наполегливу працю та відданість з першого дня.
Я бажаю Ювентусу та його вболівальникам всього найкращого в майбутньому", — ідеться в зверненні вже колишнього тренера Юве.
Нині "Стара Синьйора" з 52 заліковими балами після 29 зіграних матчів іде на п’ятій сходинці в турнірній таблиці.