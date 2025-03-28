Італія

Розслідування тривало близько десяти років.

Захисника Монци Армандо Іццо виправдали за всіма звинуваченнями в організації договірних матчів і зв'язках з мафією, висунутими майже десять років тому. Про це повідомляє Football-Italia.

Нагадаємо, 33-річний гравець раніше грав за Авелліно, коли виникли підозри щодо договірного характеру матчу Серії B проти Модени у травні 2014 року, хоча розслідування почалося лише через два роки.

Іццо звинуватили у тому, що він допоміг організувати договірний матч, хоча він завжди це заперечував.

Після десятиліття розслідувань, судових процесів та розглядів було винесено остаточний вердикт, і Апеляційний суд став на бік гравця, якого повністю виправдали за всіма звинуваченнями.

"Я дуже задоволений вердиктом, і, як я завжди говорив із самого початку, я вірив у систему правосуддя. Я ніколи не перестану дякувати своїм адвокатам, які завжди вірили в мене. Я дякую своїй родині, а також Монці, Галліані та Берлусконі, які, хоч і знали про судовий процес, завжди вірили в мене", — сказав Іццо.

Додамо, що у квітні 2017 року Армандо отримав 18-місячну дискваліфікацію та штраф у розмірі 50 000 євро, який через місяць був скорочений до шести місяців. У травні 2023 року Іццо засудили до п'яти років умовно. Цей вердикт було скасовано апеляційною інстанцією.

Цього сезону Іццо провів 29 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав три асисти.

Після 29 турів Монца набрала 15 очок і посідає останнє місце у Серії А.