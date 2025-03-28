Італієць засумував за домом.
Сандро Тоналі, getty images
28 березня 2025, 13:48
Туринський Ювентус та Мілан претендують на півзахисника англійського Ньюкасла Сандро Тоналі. Про це повідомляє журналіст Даніеле Лонго.
За інформацією джерела, Тоналі вже повідомив своїх агентів про бажання повернутися в Мілан. Але фінансові умови цієї угоди роблять трансфер дуже важким для італійських клубів. 24-річний італієць отримує 7 млн євро на рік, в свою чергу Ньюкасл не розглядатиме пропозиції нижче 60 мільйонів євро.
Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 45 млн. євро.
Цього сезону Сандро Тоналі відіграв за Ньюкасл 35 матчів, забив три голи та віддав дві результативні передачі.