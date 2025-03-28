Італія

Італієць засумував за домом.

Туринський Ювентус та Мілан претендують на півзахисника англійського Ньюкасла Сандро Тоналі. Про це повідомляє журналіст Даніеле Лонго.

За інформацією джерела, Тоналі вже повідомив своїх агентів про бажання повернутися в Мілан. Але фінансові умови цієї угоди роблять трансфер дуже важким для італійських клубів. 24-річний італієць отримує 7 млн євро на рік, в свою чергу Ньюкасл не розглядатиме пропозиції нижче 60 мільйонів євро.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 45 млн. євро.

Цього сезону Сандро Тоналі відіграв за Ньюкасл 35 матчів, забив три голи та віддав дві результативні передачі.