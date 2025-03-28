Туринський Ювентус та Мілан претендують на півзахисника англійського Ньюкасла Сандро Тоналі. Про це повідомляє журналіст Даніеле Лонго.

За інформацією джерела, Тоналі вже повідомив своїх агентів про бажання повернутися в Мілан. Але фінансові умови цієї угоди роблять трансфер дуже важким для італійських клубів. 24-річний італієць отримує 7 млн євро на рік, в свою чергу Ньюкасл не розглядатиме пропозиції нижче 60 мільйонів євро.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 45 млн. євро.

Цього сезону Сандро Тоналі відіграв за Ньюкасл 35 матчів, забив три голи та віддав дві результативні передачі.