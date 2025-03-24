Італія

Скандальний італійський фахівець повертається до роботи.

Протягом найближчих двох тижнів Мілан має офіційно оголосити про призначення нового спортивного директора клубу. Про це повідомляє Corriere dello Sport.

За інформацією джерела, керівництво "россонері" вирішило довірити цю посаду колишньому спортдиру Ювентуса та Тоттенгема Фабіо Паратічі.

Зазначається, що протягом наступних двох тижнів сторони визначать повноваження 52-річного італійця. Паратічі скоріш за все візьме на себе обов'язки, які наразі розподілені між генеральним директором клубу Джорджо Фурлані та радником власника Мілана Златаном Ібрагімовичем.

Нагадаємо, в січні 2023 року, Фабіо Паратічі отримав дискваліфікацію на 2,5 року за низку фінансових злочинів, пов'язаних із підробкою бухгалтерських книг і навмисно спотвореними балансовими звітами під час роботи в Ювентусі.