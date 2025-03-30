Італія

Неаполітанці налаштовані серйозно.

Головний тренер Наполі Антоніо Конте висловився напередодні матчу 29-го туру італійської Серії А з Міланом. Його слова наводить Football Italia.

"Ми були б божевільними, якби не вірили в чемпіонство. До кінця сезону залишилося дев'ять матчів, ми відстаємо від лідера всього на три очки — хто б не замислився про підсумкову перемогу?

Навіть з усіма нашими сильними і слабкими сторонами ми все ще перебуваємо нагорі — на позиції, яку ніхто не міг уявити на початку сезону. Тому ми зобов'язані вірити і викладатися на всі 100%.

Ми повинні йти з поля в наскрізь мокрих від поту футболках. Виграти Скудетто зможе тільки одна команда, але боротьба за місця в Лізі чемпіонів теж триває. Ми завжди повинні дивитися вперед і зосереджені тільки на першому місці. Тиск чиниться на тих, хто попереду і зобов'язаний перемагати, і на тих, хто бореться за виживання.

Завтра ми граємо проти сильної команди, яка була створена для перемог в Серії А, а в січні ще й посилилася новими гравцями. Нам потрібна підтримка трибун стадіону Дієго Армандо Марадони, тому що в матчі будуть моменти, коли нам доведеться страждати. Ми поважаємо Мілан, але не боїмося його.

Я думаю, що в останні тижні ми заслуговували на кращі результати. Підсвідомо невдалі матчі впливають на ментальність гравців. Це частина процесу зростання, нам потрібно усвідомлювати свої помилки і працювати над ними", — сказав Конте.

Матч між Наполі та Міланом відбудеться сьогодні, о 21:45 за київським часом.