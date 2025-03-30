Італія

Римляни почали стабільно перемагати в чемпіонаті.

У гостьовому матчі тридцятого туру італійської Серії A напередодні Рома обіграла Лечче.

Лечче — Рома 0:1 Відео гола та огляд матчу Серії А

Для "джаллороссі" ця перемога стала вже сьомою поспіль у національній першості.

Таким чином команда Клаудіо Раньєрі не тільки значно покращила своє становище в турнірній таблиці, а й повторила видатне досягнення колективу Лучано Спаллетті зразка сезону-2015/16, коли за період від січня по травень Рома також здобула сім перемог поспіль.

Тоді римляни зупинились на позначці у вісім звитяжних матчів у серії.

Нині ж "вовки" обіграли Венецію (1:0), Парму (1:0), Монцу (4:0), Комо (2:1), Емполі (1:0), Кальярі (1:0) та власне Лечче (1:0).

У наступному турі Рома прийматиме туринський Ювентус.