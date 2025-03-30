Римляни почали стабільно перемагати в чемпіонаті.
Getty Images
30 березня 2025, 12:15
У гостьовому матчі тридцятого туру італійської Серії A напередодні Рома обіграла Лечче.
Лечче — Рома 0:1 Відео гола та огляд матчу Серії А
Для "джаллороссі" ця перемога стала вже сьомою поспіль у національній першості.
Таким чином команда Клаудіо Раньєрі не тільки значно покращила своє становище в турнірній таблиці, а й повторила видатне досягнення колективу Лучано Спаллетті зразка сезону-2015/16, коли за період від січня по травень Рома також здобула сім перемог поспіль.
Тоді римляни зупинились на позначці у вісім звитяжних матчів у серії.
Нині ж "вовки" обіграли Венецію (1:0), Парму (1:0), Монцу (4:0), Комо (2:1), Емполі (1:0), Кальярі (1:0) та власне Лечче (1:0).
У наступному турі Рома прийматиме туринський Ювентус.