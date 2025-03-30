Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 29 березня 2025 року.
Лечче — Рома, Getty Images
30 березня 2025, 07:45
У матчі 30 туру італійської Серії А Рома мінімально обіграла Лечче на полі суперників (1:0).
Єдиний та переможний гол для команди Клаудіо Раньєрі був забитий наприкінці матчу зусиллями українського нападника Артема Довбика.
Після цієї перемоги Рома набрала 52 очки і посідає шосте місце у Серії А, а у Лечче 25 балів та 16 позиція відповідно.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Рома — Лечче у рамках 30 туру Серії А-2024/25:
Лечче — Рома 0:1
Гол: Довбик, 81
Лечче: Фальконе — Гільбер, Баскіротто, Гашпар, Галло — Кулібалі (Каба, 72), Рамадані (Ребич, 84) — П'єротті (Банда, 58), Гельгасон (Беріша, 72), Карлссон (Ндрі, 58) — Крстович
Рома: Свілар — Манчіні, Гуммельс, Ндіка — Салемакерс (Ель Шаараві, 84), Коне, Крістанте, Анхеліньйо — Суле (Шомуродов, 72), Пеллегріні (Бальданці, 72) — Довбик (Пізіллі, 84)
Попередження: Карлссон — Бальданці, Салемакерс.