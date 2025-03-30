Італія

Господарі поля перервали серію з п'яти безвиграшних матчів поспіль, тоді як гості не можуть виграти вже протягом десяти зустрічей.

Кальярі у матчі 30 туру італійської Серії А на своєму полі впевнено обіграв Монцу з рахунком 3:0.

Рахунок у матчі було відкрито на початку першого тайму, коли на 49 хвилині результативним ударом відзначився Ніколас Віола.

Потім у середині тайму перевагу господарів поля подвоїв Джанлука Гаетано, а остаточну крапку у матчі поставив Зіту Лувумбу на першій компенсованій хвилині.

Таким чином, Кальярі перервав серію з п'яти безвиграшних матчів поспіль, тоді як Монца не може виграти протягом десяти зустрічей поспіль.

Після 30 турів Кальярі набрав 29 очок і займає 15 місце в Серії А, а у Монци 15 балів та останній рядок.

Кальярі — Монца 3:0

Голи: Віола, 49, Гаетано, 73, Лувумбу, 90+1.

Кальярі: Капріле — Паломіно, Міна, Луперто — Дзортеа, Адопо, Праті, Ауджелло — Віола, Фелічі (Гаетано, 61) — Пікколі.

Монца: Тураті — Перейра, Іццо, Д'Амброзіо — Бірінделлі (Куррія, 60), Кастровіллі (Капрарі, 60), Б'янко, Акпа-Акпро, Кір'якопулос — Кейта Діао, Мота.

Попередження: Луперто — Іццо.