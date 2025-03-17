Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 16 березня 2025 року.

У матчі 29 туру італійської Серії А Рома на своєму полі мінімально обіграла Кальярі (1:0).

Єдиний та переможний гол для команди Клаудіо Раньєрі був забитий у середині другого тайму, коли на 62 хвилині результативним ударом відзначився український форвард Артем Довбик, якого замінили через десять хвилин.

Після цієї перемоги Рома набрала 49 очок і посідає сьоме місце у Серії А, а у Кальярі 26 балів та 15 позиція.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Рома — Кальярі у рамках 29 туру Серії А-2024/25:

Рома - Кальярі 1:0

Гол: Довбик, 62.

Рома: Свілар — Ренсх, Манчіні, Ндіка — Салемакерс, Паредес, Коне (Крістанте, 64), Анхеліньйо — Суле (Ель Шаараві, 64), Бальданці (Дібала, 64, Пізіллі, 76) — Довбик (Шомуродов, 72).

Кальярі: Капріле — Паломіно, Міна, Луперто — Дзортеа, Адопо (Марін, 75), Праті (Мутандва, 65), Дейола (Паволетті, 81), Оберт (Ауджелло, 65) — Віола (Макумбу, 65) — Пікколі.

Попередження: Віола, Оберт.