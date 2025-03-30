Італія

Команда Сімоне Індзагі продовжує свій шлях до Скудетто.

Міланський Інтер у матчі 30 туру італійської Серії А на своєму полі обіграв Удінезе з рахунком 2:1.

Рахунок у матчі було відкрито на 12 хвилині зусиллями Марко Арнаутовича, а потім у середині першого тайму перевагу "нерадзуррі" подвоїв Давіде Фраттезі.

Гості змогли відповісти на 71 хвилині, коли у воротах команди Сімоне Індзагі відзначився Умар Соле.

Таким чином, Інтер продовжує лідирувати в Серії А, випереджаючи Наполі на шість балів, але "неаполітанці" мають гру в запасі. Удінезе йде на десятій позиції, набравши 40 балів.

Інтер — Удінезе 2:1

Голи: Арнаутович, 12 Фраттезі, 29 - Соле, 71

Інтер: Зоммер — Аугусто, Ачербі, Павар — Дімарко (Бісек, 63), Мхітарян, Чалханоглу (Асллані, 64), Фраттезі (Барелла, 64), Даміан (Залевські, 76) — Арнаутович (Корреа, 55), Тюрам.

Удінезе: Окоє — Соле, Бійол, Крістенсен — Камара (Модесто, 70), Ловрич (Браво, 46), Карлстрем (Саррага, 70), Атта (Паєро, 71), Ехізібує — Еккеленкамп (Пафунді, 80), Лукка.

Попередження: Асллані, Барелла.