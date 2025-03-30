Італія

Команда Джан-П'єро Гасперіні продовжує втрачати важливі очки у боротьбі за чемпіонство.

Фіорентина у матчі 30 туру італійської Серії А на своєму полі мінімально обіграла Аталанту з рахунком 1:0.

Єдиний і переможний гол був забитий наприкінці першого тайму, коли на 45 хвилині результативним ударом відзначився Мойзе Кін.

Після цього туру Аталанта залишається на третьому місці в Серії А, набравши 58 очок, але її відставання від Інтера може збільшитися до дев'яти балів, якщо "нерадзуррі" виграють цього вікенду. Фіорентина має 51 очко і сьоме місце за Ромою (52).

Фіорентина — Аталанта 0:1

Гол: Кін, 45

Фіорентина: де Хеа — Понграчич, Марі, Раньєрі — Додо (Комуццо, 84), Фаджолі (Річардсон, 84), Катальді, Мандрагора, Парізі (Фолоруншо, 71) — Гудмундссон (Бельтран, 67), Кін (Дзаньоло, 84).

Аталанта: Карнесеккі — Джимсіті, Гін, Колашинац — Белланова, де Рон, Пашалич (Куадрадо, 75), Дзаппакоста (Руджері, 75) — Де Кетеларе (Брешіаніні, 65) — Ретегі (Мальдіні, 55), Лукман (Самарджич, 55).

Попередження: Гін, Самарджич, Колашинац.