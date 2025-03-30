Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 30 березня 2025 року.
Фіорентина — Аталанта, Getty Images
30 березня 2025, 21:53
Аталанта в матчі 30 туру італійської Серії А в гостях мінімально поступилася Фіорентині (0:1).
Долю зустрічі вирішив забитий м'яч наприкінці першого тайму, коли результативним ударом відзначився Мойзе Кін, який забив гол на 45 хвилині.
Аталанта продовжує займати третє місце в Серії А, а Фіорентина має сьому позицію.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Фіорентина — Аталанта в рамках 30-го туру італійської Серії А-2024/25:
Фіорентина — Аталанта 0:1
Гол: Кін, 45.
Фіорентина: де Хеа — Понграчич, Марі, Раньєрі — Додо (Комуццо, 84), Фаджолі (Річардсон, 84), Катальді, Мандрагора, Парізі (Фолоруншо, 71) — Гудмундссон (Бельтран, 67), Кін (Дзаньоло, 84).
Аталанта: Карнесеккі — Джимсіті, Гін, Колашинац — Белланова, де Рон, Пашалич (Куадрадо, 75), Дзаппакоста (Руджері, 75) — Де Кетеларе (Брешіаніні, 65) — Ретегі (Мальдіні, 55), Лукман (Самарджич, 55).
Попередження: Гін, Самарджич, Колашинац.