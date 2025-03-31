Італія

Керманич Наполі прокоментував перемогу над Міланом.

Напередодні в домашньому поєдинку тридцятого туру італійської Серії A Наполі обіграв Мілан.

Наполі — Мілан 2:1 Відео голів та огляд матчу Серії А

Після завершення гри головний тренер "Партенопеї" Антоніо Конте прокоментував виступ власної команди.

"Ми домінували в першому таймі проти дуже сильного Мілана, який почав сезон з амбіцій виграти скудетто і ще більше підсилив склад у січні.

Мені довелось форсувати підготовку Франка Замбо-Ангісса, який повернувся зі збірної з травмою, але в останню хвилину ми втратили ще й Мактомінея, тому довелось ризикнути. Давід Нерес також не грав довгий час.

Неминуче ми поступово втрачали інтенсивність, і в нас почав закрадатись певний страх за результат. Це важлива перемога, яка тримає нас у гонці проти Інтера, а також дає нам хороший відрив від п'ятого місця. Не забувайте, що місця в Лізі чемпіонів навіть не були нашими початковими амбіціями, ми починали просто зі спроб потрапити до єврокубків.

Сьогоднішня перемога була фундаментальною, тоді як наша наступна поїздка до Болоньї буде дуже складною, але ми все ще там, нагорі, у перегонах. Після восьми місяців важкої роботи було б божевіллям не вірити у щось надзвичайне.

Ми розуміємо, що Інтер зараз схожий на танк, і, на мою думку, із усією повагою до інших, він знаходиться на іншому рівні, аніж решта команд ліги.

Проте ми все ще перебуваємо на належному рівні конкуренції, і ми побачимо, що станеться згодом. Якщо ми відновимо всіх гравців до повної фізичної форми, ми зможемо сказати своє слово, але тільки якщо ми повернемо всіх до гри.

Сьогодні було непросто грати проти Мілана — команди, яку треба поважати. Я не скажу, що сьогоднішній матч міг принести Інтеру скудетто, але він, безумовно, міг створити великий відрив, який було б важко подолати.

Ми дали сильну відповідь. Було б краще, якби ми навчились утримувати лідерство і почувались більш комфортно.

Це був типовий день, коли я ненавиджу бути тренером. Я підготував гру певним чином, але мені довелось усе змінити в останню хвилину. Це був важкий день. Зрештою, я просто попросив знеболювальне у лікарів, тому що у мене страшенно боліла голова.

Зміна клубу влітку? Я чудово влаштувався в Наполі. Навіть більше, аніж очікував. Перше, що я сказав у передсезонні, було те, що я вперше отримав так багато, нічого не віддаючи натомість, тому я завжди відчував себе в боргу перед вболівальниками Наполі.

Я думаю, що ми з хлопцями частково віддячили їм за цей ентузіазм. Я просто хочу, щоб ми всі усвідомили, що те, що ми робимо, є надзвичайним, навіть чудодійним.

Ми брали участь лише в одному турнірі, зігравши лише дві гри Кубка Італії, тому нам потрібно зосередитися на наступних восьми іграх. Після цього можна буде думати про майбутнє. Це те, що я нині відчуваю, і про що можу сказати", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі Наполі гостюватиме у Болоньї.