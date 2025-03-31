Форвард Наполі прокоментував перемогу над Міланом.
Маттео Політано, Getty Images
31 березня 2025, 08:55
У домашньому поєдинку тридцятого туру італійської Серії A напередодні Наполі обіграв Мілан.
Наполі — Мілан 2:1 Відео голів та огляд матчу Серії А
Після завершення гри нападник "Партенопеї" Маттео Політано прокоментував виступ власної команди.
"Це команда, яка приносить мені щастя. Сьогодні ми провели чудовий перший тайм, могли забити одразу й третій гол, але після перерви нас покинула вдача.
Утім, це закономірно, тому що Мілан — команда, яка створена для того, щоб бути на вершині турнірної таблиці.
Чи віримо ми в скудетто цього сезону? Давайте думати лише про наступну гру зараз. Якщо ми будемо вірити в себе й у наших фантастичних уболівальників, яким ми намагаємося дарувати радість щотижня, тоді наприкінці чемпіонату ми побачимо, де будемо знаходитись", — заявив італійський виконавець.
У наступному турі Наполі гостюватиме у Болоньї.