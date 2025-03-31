Італія

Форвард Наполі прокоментував перемогу над Міланом.

У домашньому поєдинку тридцятого туру італійської Серії A напередодні Наполі обіграв Мілан.

Наполі — Мілан 2:1 Відео голів та огляд матчу Серії А

Після завершення гри нападник "Партенопеї" Маттео Політано прокоментував виступ власної команди.

"Це команда, яка приносить мені щастя. Сьогодні ми провели чудовий перший тайм, могли забити одразу й третій гол, але після перерви нас покинула вдача.

Утім, це закономірно, тому що Мілан — команда, яка створена для того, щоб бути на вершині турнірної таблиці.

Чи віримо ми в скудетто цього сезону? Давайте думати лише про наступну гру зараз. Якщо ми будемо вірити в себе й у наших фантастичних уболівальників, яким ми намагаємося дарувати радість щотижня, тоді наприкінці чемпіонату ми побачимо, де будемо знаходитись", — заявив італійський виконавець.

У наступному турі Наполі гостюватиме у Болоньї.