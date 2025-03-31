Нудні нулі на Маркантоніо Бентегоді.
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31 березня 2025, 21:40
В рамках 30-го туру італійської Серії А Верона приймала Парму.
В цьому доволі нудному протистоянні вболівальники обох команд так й не дочекалися на забиті голи. Підсумкові 0:0 на Стадіо Маркантоніо Бентегоді у Вероні.
Верона — Парма 0:0
Верона: Монтіпо, Валентіні, Брадарич (Лівраменто 83), Давидович (Сердар 69), Коппола, Гіларді, Бернед (Кастанос 58), Дуда, Сарр (Ойогоке 83), Москера (Тенгстедт 59), Чачуа.
Парма: Сузукі, Валері, Дель Прато, Вольакко, Бернабе (Естевес 88), Кайта, Зом (Джурич 90), Валенті, Альмквіст (Ондрейка 69), Бонні (Пеллегріно 69), Ман (Камара 88).
Попередження: Давидович 65, Брадарич Д. 71 - Дель Прато 71