Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 4 квітня 2025 року.
Дженоа — Удінезе, Getty Images
05 квітня 2025, 07:50
У рамках 31-го туру італійської Серії А генуезький Дженоа на власному полі обіграв фріульський Удінезе.
Команда Патріка Вієйра переважала суперників у першому таймі, проте до забитого м’яча справу так і не довела.
Після перерви гра вирівнялась, проте Дженоа наприкінці зустрічі таки вдалось відзначитись вирішальним голом — за вісім хвилин потому, як замінили Руслана Маліновського.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Дженоа — Удінезе у рамках 30-го туру італійської Серії А-2024/25:
Дженоа — Удінезе 1:0
Гол: Дзанолі, 77
Дженоа: Леалі — Сабеллі, Де Вінтер, Васкес (Маттурро, 83), Мартін — Френдруп, Мазіні (Онана, 55) — Дзанолі (Мессіас, 84), Маліновський (Екубан, 69), Торсбю (Каса, 83) — Пінамонті
Удінезе: Окоє — Ехізібує (Крістенсен, 79), Бійол, Соле, Камара — Атта (Модешту, 70), Саррага (Ловрич, 70), Карлстрем, Еккеленкамп (Паєро, 62) — Лукка, Браво (Пафунді, 80)
Попередження: Френдруп, Торсбю — Лукка, Еккеленкамп