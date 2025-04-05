Італія

Італієць не збирається покидати Францію.

Головний тренер французького Марселя Роберто Де Дзербі прокоментував чутки, які пов'язують його з роботою в італійському Мілані. Його слова наводить tuttomercatoweb.

"Кожен може говорити все, що завгодно. Мені ніхто не дзвонив з приводу роботи в іншому місці. Ні з ким із команд я не спілкувався з приводу працевлаштування. Я не веду переговорів і не заграю з іншими клубами.

Я хочу залишитися в Марселі надовго. У будь-якому шлюбі є дві сторони. Подивимося, чим завершиться сезон.

Чутки про Мілан? Я сказав, що це неправда. Я ні з ким не вів переговори", — заявив Де Дзербі.