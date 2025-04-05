Італія

Чудовий місяць для тренера Болоньї.

Керманича Болоньї Вінченцо Італьяно визнано найкращим тренером березня в чемпіонаті Італії. Про це повідомляє офіційний сайт Серії А.

Болонья під керівництвом 47-річного фахівця в березні перемогла Кальярі (2:1), Верону (2:1), Лаціо (5:0) та Венецію (1:0). Після 30 турів "россоблу" йдуть на 4-му місці в таблиці італійської першості, набравши 56 очок.

У голосуванні Італьяно випередив головного тренера Роми Клаудіо Раньєрі та керманича Інтера Сімоне Індзагі. Для нього ця нагорода стала першою в його тренерській кар'єрі.

Раніше повідомлялося, що Італьяно може очолити Мілан.