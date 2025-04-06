Італія

"Россонері" продовжують пошуки нового спортивного директора.

Керівництво Мілана відмовилося від кандидатури Фабіо Паратічі на посаду спортивного директора клубу. Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

За інформацією джерела, "россонері" відхилили варіант із колишнім директором Ювентуса та Тоттенгема через його дискваліфікацію, яка діє до 20 липня, 2025 року. Відсторонення поширюється безпосередньо на роботу в італійському футболі.

Таким чином, Паратічі не зможе повноцінно працювати на трансферному ринку протягом половини літа, тому Мілан вирішив зупинити перемовини.

Нагадаємо, в січні 2023 року, Фабіо Паратічі отримав дискваліфікацію на 2,5 року за низку фінансових злочинів, пов'язаних із підробкою бухгалтерських книг і навмисно спотвореними балансовими звітами під час роботи в Ювентусі.

Раніше повідомлялося, що Мілан визначився з пріоритетними кандидатами на посаду спортивного директора.