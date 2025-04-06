Італія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 31-го туру італійської Серії А, у якому зіграють римська Рома та туринський Ювентус.

Римська Рома та туринський Ювентус зіграють у тридцять першому турі італійської Серії A на Стадіо Олімпіко.

Клаудіо Раньєрі, на тлі перемоги над Лечче (1:0), залучив до стартового складу Челіка на правому фланзі, тоді як Ель Шаараві гратиме під нападником — Артемом Довбиком.

Ігор Тудор, після перемоги над генуезьким Дженоа (1:0), використав із перших хвилин Калулу в трійці центральних захисників, тоді як Веа зіграє на правому фланзі.

Рома: Свілар — Манчіні, Гуммельс, Ндіка — Челік, Коне, Крістанте, Анхеліньйо — Суле, Ель Шаараві — Довбик.

Запасні: Голліні, Де Марці, Нельссон, Ренсх, Салах-Еддін, Сангаре, Пізіллі, Гурна-Дуат, Лоренцо Пеллегріні, Бальданці, Шомуродов.



Ювентус: Ді Грегоріо — Калулу, Вейга, Келлі — Веа, Локателлі, Тюрам, Маккенні — Гонсалес, Їлдиз — Д. Влахович.