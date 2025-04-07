Італія

Фахівець висловився про гру українця.

​Головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі прокоментував гру нападника Артема Довбика після матчу проти Ювентуса, який завершився з рахунком 1:1.

"З Довбиком чудові відносини, він знає, що повинен тримати м'яч у певних ситуаціях, щоб допомогти команді рухатися вперед. Це боротьба між останнім захисником та нападником, навіть арбітрам важко зрозуміти, хто першим сфолив, хто першим поклав руки. Довбик повинен знати, як боротися", — сказав Раньєрі.

У поточному сезоні Довбик провів 40 матчів за Рому, забивши 16 голів і зробивши чотири результативні передачі.