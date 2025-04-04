Іспанія

Нова угода розрахована до літа 2029 року.

Центральний захисник Реала Дієго Агуадо поставив свій підпис під новим контрактом з мадридським клубом. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, нова угода між "вершковими" та 18-річним іспанцем розрахована до літа 2029 року.

Цього сезону вихованець Реала провів десять матчів у складі молодіжних команд, а також відіграв одну гру у Кубку Іспанії за основну команду. На його рахунку один гол у Юнацькій лізі УЄФА.

Після 29 турів Реал набрав 63 очки і посідає друге місце у Ла Лізі, відстаючи від Барселони на три бали.

Раніше повідомлялося, що Лунін отримав травму та може пропустити місяць.