Італія

Єкспомічник Манчіні в збірній Італії очолив Сампдорію.

Сампдорія офіційно призначила Альберіко Евані головним тренером команди. Його асистентом став Аттіліо Ломбардо, а до тренерського штабу також увійшли Анджело Грегуччі та Паоло Бертеллі.

Це призначення відбулося після звільнення попереднього тренера, Леонардо Семплічі, та його штабу.

Колишній гравець Сампдорії та екснаставник збірної Італії, Роберто Манчіні, також повернувся до клубу в ролі консультанта президента, не займаючи офіційної посади. ​

Альберіко Евані відомий своєю кар'єрою в Мілані та Сампдорії, має досвід роботи з молодіжними збірними Італії та був асистентом Роберто Манчіні в національній команді.

Перед новим тренерським штабом стоїть завдання зберегти місце Сампдорії в Серії B.