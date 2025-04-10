Італія

Італієць поки без офіційної роботи.

Італійський тренер Роберто Манчіні висловився про своє майбутнє та зв'язок з представником Серії Б Сампдорією. Його слова наводить Calciomercato.

"В мене абсолютно немає жодної ролі в сьогоднішній Сампдорії. Для мене цей клуб — це щось особливе, тому в такий важкий момент я можу допомогти порадою. Я знаю президента клубу, і ми часто спілкуємося, тож якщо я можу дати йому якусь пораду, я її дам.

Я головний тренер Роми? Щодня я на новій лавці: тут, там, угорі, внизу. Це трохи схоже на політику. У Європі багато важливих команд, подивимося, що буде далі.

Збірна Італії? Я думаю, що це чудова команда. Вона в основному складається з гравців, які дебютували зі мною або які прийшли коли я очолював збірну. Я люблю їх і впевнений, що вони будуть дуже сильні. Повернення до збірної в майбутньому? Для мене збірна була найкращим досвідом у житті. Перемога на Євро — це щось було щось неймовірне, тож хто знає, що на нас чекає попереду", — сказав Манчіні.

Раніше повідомлялося, що Манчіні став консультантом президента Сампдорії.