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Італійський фахівець наразі безробітний.

Колишній тренер збірної Італії Роберто Манчіні може стати новим керманичем національної команди Бразилії. Про це повідомляє Goal.

За інформацією джерела, бразильській конфедерації футболу була запропонована кандидатура італійського фахівця через його агентів. Наразі варіант з Манчіні серйозно розглядається, але в Бразилії не поспішають з остаточним рішення.

Зазначається, що кандидатури Жорже Жезуша та Карло Анчелотті є пріоритетними для керівництва бразильського футболу.

Нагадаємо, Роберто Манчіні в якості головного тренера збірної Італії ставав чемпіоном Європи у 2021 році.