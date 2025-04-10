Кар'єра гравця може продовжитися в чемпіонаті Італії.
Расмус Гойлунн, Getty Images
10 квітня 2025, 16:29
Центральний нападник Манчестер Юнайтед Расмус Гойлунн цікавий деяким клубам Серії А, передає журналіст Фабріціо Романо.
Неназвані італійські колективи були б готові розпочати конкретні контакти з 22-річним данцем, якщо гранд АПЛ вирішить продати його, щоб придбати нового гравця на цю позицію.
Гойлунн відзначився вісьмома голами й чотирма асистами в 41-му матчі всіх турнірів поточної кампанії.
Порталом transfermarkt Расмус оцінюється в 45 млн євро, а його контракт із МЮ розраховано до кінця червня 2028 року (з опцією продовження до 2029-го).
Майже місяцем раніше данець прокоментував чутки про можливість придбання манкуніанцями нового центрфорварда влітку.