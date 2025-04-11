Італія

Сенсаційна поразка римлян.

Головний тренер римського Лаціо Марко Бароні прокоментував поразку від норвезького Буде/Глімт (0:2) в рамках першого матчу 1/4 фіналу Ліги Європи. Його слова наводить Football Italia.

"Впевнений, що питання про переможця протистояння ще відкрите, матч-відповідь буде зовсім іншим. Я переконаний у цьому, і мої хлопці теж.

Буде/Глімт — свіжа і відмінна команда, але на Стадіо Олімпіко все зрівняється, і в нас будуть чудові шанси пройти далі. Ми продемонструємо абсолютну впевненість.

Штучне поле вплинуло на матч. Ми не звикли до таких умов, а наш суперник грає на такому полі практично кожного тижня. Хто знається на футболі, розуміє про що я кажу.

Тепер нам потрібно відновити сили. Ми добре підготуємося до другого матчу, ми віддамо йому всі свої сили. На нас чекає важливе дербі (Римське дербі з Ромою — прим.) на вихідних, а потім матч-відповідь. Ми вийдемо проти них підготовленими", — заявив Бароні.

Матч-відповідь між Лаціо та Буде/Глімт відбудеться 17-го квітня, о 22:00 за київським часом.