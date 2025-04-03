Італія

Тренер може залишитись без роботи.

Головний тренер Лаціо Марко Бароні може залишити свою посаду по завершенні сезону, повідомляє CalcioMercato.

За даними джерела, майбутнє тренера залишається невизначеним, попри четверте місце в Серії А та 1/4 фіналу Ліги Європи, куди пробився римський клуб.

Остаточне рішення керівництво "орлів" прийме після завершення сезону. Серед кандидатів на заміну Бароні розглядається екстренер Дженоа Альберто Джилардіно.

У червні 2024 року Марко Бароні був призначений головним тренером футбольного клубу Лаціо, підписавши дворічний контракт після відставки Ігора Тудора.