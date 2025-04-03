Тренер може залишитись без роботи.
Марко Бароні, Getty Images
03 квітня 2025, 20:43
Головний тренер Лаціо Марко Бароні може залишити свою посаду по завершенні сезону, повідомляє CalcioMercato.
За даними джерела, майбутнє тренера залишається невизначеним, попри четверте місце в Серії А та 1/4 фіналу Ліги Європи, куди пробився римський клуб.
Остаточне рішення керівництво "орлів" прийме після завершення сезону. Серед кандидатів на заміну Бароні розглядається екстренер Дженоа Альберто Джилардіно.
У червні 2024 року Марко Бароні був призначений головним тренером футбольного клубу Лаціо, підписавши дворічний контракт після відставки Ігора Тудора.