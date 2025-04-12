Італія

Травма Меньяна затьмарила перемогу Мілана над Удінезе.

У матчі 32-го туру італійської Серії А, який відбувся 11 квітня, Мілан розгромив Удінезе на виїзді з рахунком 4:0. Попри впевнену перемогу, вечір для "россонері" затьмарила серйозна травма голкіпера Майка Меньяна.

На 55-й хвилині французький страж воріт покинув межі штрафного майданчика, намагаючись перехопити атаку суперника, і в результаті зіткнувся з одноклубником Алехандро Хіменесом. Після удару Меньян знепритомнів, а медики близько десяти хвилин надавали йому допомогу прямо на полі.

Футболіста винесли з поля на ношах та доставили до лікарні для обстеження. Замість нього на поле вийшов резервний голкіпер Марко Спортьєлло.