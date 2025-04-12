Італія

Аргентинець все спростовує.

Півзахисник лісабонської Бенфіки Анхель Ді Марія прокоментував інформацію щодо своєї участі в іграх на нелегальних сайтах. Його слова наводить O Jogo.

"Я хочу, щоб всі зрозуміли, що я ніколи не робив жодних незаконних ставок", — лаконічно заявив Ді Марія.

Нагадаємо, що ім'я Ді Марії фігурує у списку 11 футболістів, щодо яких в Італії триває розслідування за підозрою в незаконних ставках, а у випадку аргентинського футболіста підозри стосуються участі в покерних іграх на нелегальних платформах без ліцензії.

Цього сезону Анхель Ді Марія відіграв за Бенфіку 35 матчів, забив 15 голів та віддав 9 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Бенфіка хоче продовжити контракт з Ді Марією.