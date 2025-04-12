Керманич Мілана прокоментував перемогу над Удінезе.
Сержіу Консейсан, Getty Images
12 квітня 2025, 09:50
Напередодні Мілан у гостьовому матчі тридцять другого туру італійської Серії A обіграв фріульський Удінезе.
Удінезе — Мілан 0:4 Відео голів та огляд матчу Серії А
Після завершення гри головний тренер "россонері" Сержіу Консейсан прокоментував виступ власної команди.
"Зараз ми не повинні говорити про цілі команди на сезон. Єдине, що має значення — це результат кожного окремого матчу. А єдиний спосіб отримати результат — це працювати. Тож давайте думати про роботу, нам не потрібно зараз багато говорити.
У мене склалось гарне враження сьогодні від гри з трьома центральними захисниками, я побачив згуртовану і компактну команду.
Меньян? Побачивши Майка на землі, я був шокований. Мені сподобалось, як при цьому поводився натовп на трибунах, вони не освистали нашого гравця, а аплодували людині, із чим я їх і вітаю.
Зараз Майк Майньян перебуває в лікарні, він робить усі необхідні аналізи", — заявив португальський фахівець.
У наступному турі Мілан прийматиме бергамаську Аталанту.