Італія

Керманич Мілана прокоментував перемогу над Удінезе.

Напередодні Мілан у гостьовому матчі тридцять другого туру італійської Серії A обіграв фріульський Удінезе.

Удінезе — Мілан 0:4 Відео голів та огляд матчу Серії А

Після завершення гри головний тренер "россонері" Сержіу Консейсан прокоментував виступ власної команди.

"Зараз ми не повинні говорити про цілі команди на сезон. Єдине, що має значення — це результат кожного окремого матчу. А єдиний спосіб отримати результат — це працювати. Тож давайте думати про роботу, нам не потрібно зараз багато говорити.

У мене склалось гарне враження сьогодні від гри з трьома центральними захисниками, я побачив згуртовану і компактну команду.

Меньян? Побачивши Майка на землі, я був шокований. Мені сподобалось, як при цьому поводився натовп на трибунах, вони не освистали нашого гравця, а аплодували людині, із чим я їх і вітаю.

Зараз Майк Майньян перебуває в лікарні, він робить усі необхідні аналізи", — заявив португальський фахівець.

У наступному турі Мілан прийматиме бергамаську Аталанту.