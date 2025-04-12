Італія

Форвард Мілана прокоментував перемогу над Удінезе.

Мілан напередодні у гостьовому матчі тридцять другого туру італійської Серії A обіграв фріульський Удінезе.

Удінезе — Мілан 0:4 Відео голів та огляд матчу Серії А

Після завершення гри нападник "россонері" Рафаель Леау прокоментував виступ власної команди.

"В Удіне сталось те, що сталось. Тут завжди матчі проходять у дивній обстановці. Ми вийшли на гру сконцентрованими, добре підготувавшись до матчу і добре попрацювавши протягом тижня. Усі ці ігри до кінця сезону для нас є фіналами, і сьогодні ми всі виконали чудову роботу.

На мою думку, сьогодні я мав менше обов’язків у обороні, аніж зазвичай, і це для мене добре. Проте навіть в обороні ми були компактні, і з додатковою людиною на фланзі мені було вільніше рухатись у атаці. Я добре ладнав з Пулішичем і Йовичем, а також з Абрагамом, коли він вийшов на поле. Сьогодні ми добре створювали моменти попереду.

Я вже давно не забивав на Сан-Сіро... Тоді як тут, в Удіне, завжди важко, я дуже радий за команду. Ця наша перемога, однак, також присвячена й Майку Меньяну", — заявив португальський виконавець.

У наступному турі Мілан прийматиме бергамаську Аталанту.