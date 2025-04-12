Італія

Відбувся черговий матч італійського чемпіонату.

Венеція у матчі 32 туру італійської Серії А на своєму полі здобула мінімальну перемогу над Монцею з рахунком 1:0.

Єдиний та переможний м'яч у битві аутсайдерів італійського чемпіонату був забитий у середині другого тайму, коли на 72 хвилині голом відзначився Даніел Філа.

Також додамо, що на сьомій компенсованій хвилині до другого тайму той же Філа отримав другу жовту картку і достроково залишив поле.

Після 32 турів Венеція набрала 24 очки, здобувши свою четверту перемогу в сезоні і посідає передостаннє 19 місце перед Монцею — 15 балів.

Венеція — Монца 1:0

Гол: Філа, 72.

Венеція: Раду — Ідзес, Маркандаллі (Гапс, 61), Канде — Дзербін, Бузіо (Конде, 84), -, Перес (Думбія, 71), Еллертссон — Орістаніо (Єбоа, 61), Гютк'єр (Філа, 60).

Монца: Тураті — Перейра, Іццо (Кальдірола, 50), Карбоні (Паласіос, 76) — Бірінделлі, Урбанські (Форсон, 77), Б'янко, Акпа-Акпро (Гальярдіні, 77), Куррія — Кейта Діао (Капрарі, 26), Мота.

Попередження: Дзербін, Єбоа, Еллертссон, Філа — Урбанські, Кальдірола, Перейра.

Вилучення: Філа, 90+7 (друга жовта).