Італія

Команда Сімоне Індзагі продовжує свій шлях до Скудетто.

Міланський Інтер у матчі 32 туру італійської Серії А на своєму полі впевнено обіграв Кальярі з рахунком 3:1.

Команда Сімоне Індзагі відкрила рахунок у матчі на 13 хвилині зусиллями Марко Арнаутовича, а потім через такий самий проміжок часу Лаутаро Мартінес подвоїв перевагу господарів поля.

На початку другого тайму Кальярі зміг відіграти один м'яч завдяки голу у виконанні Роберто Пікколі, але через сім хвилин Янн Біссек встановив остаточний рахунок на табло.

Після 32 турів Інтер набрав 71 очко і лідирує в Серії А, випереджаючи Наполі на шість балів, але "неаполітанці" мають гру в запасі. У Кальярі 30 очок та 15 рядок.

Інтер — Кальярі 3:1

Голи: Арнаутович, 13, Мартінес, 26, Біссек, 55 - Пікколі, 48.

Інтер: Зоммер — Біссек, де Врей, Аугусто — Залевські (Бастоні, 67), Барелла, Чалханоглу (Асллані, 84), Фраттезі, Дімарко (Дарміан, 59) — Мартінес (Тюрам, 67), Арнаутович (Корреа, 59).

Кальярі: Капріле — Дзаппа (Оберт, 72), Міна, Паломіно — Дзортеа, Адопо, Макумбу (Марін, 62), Дейола (Гаетано, 73), Ауджелло — Коман (Лувумбу, 62) — Пікколі (Паволетті, 82).

Попередження: Дейола.