Італія

Керманич Лаціо прокоментував нічию проти Роми.

Римські Лаціо та Рома напередодні зіграли внічию на Стадіо Олімпіко в рамках тридцять другого туру італійської Серії A.

Лаціо — Рома 1:1 Відео голів та огляд матчу Серії А

Після завершення гри головний тренер "орлів" Марко Бароні оцінив виступ власної команди.

"Ми повинні були вигравати. Прикро, що цього не сталось, тому що команда сьогодні віддала всі сили.

Ми створювали відмінні гольові моменти і потребували трохи везіння на їх завершення. Цього нам і не вистачило.

Але ми приймаємо нічию, тому що команда знайшла енергію завдяки допомозі наших уболівальників. Прикро, але таким є футбол.

Я вважаю, що ми грали добре, нам просто потрібно було трохи довше тримати м'яч у себе в ногах. Але у нас була рівновага впродовж усього матчу.

Наші вболівальники сьогодні були чудові, і після гри я сказав хлопцям, що в четвер ми повинні вірити в перемогу і ввібрати енергію трибун, тому допомога вболівальників буде дуже важливою", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі Лаціо гостюватиме в генуезького Дженоа.