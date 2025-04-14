Італія

Захисник Лаціо прокоментував нічию проти Роми.

Напередодні римські Лаціо та Рома зіграли внічию на Стадіо Олімпіко в рамках тридцять другого туру італійської Серії A.

Лаціо — Рома 1:1 Відео голів та огляд матчу Серії А

Після завершення гри захисник "орлів" Алессіо Романьйолі оцінив виступ власної команди.

"Озираючись на момент із першим сейвом Свілара, я міг би пробити головою й краще. Це був прикрий епізод, ураховуючи те, як склався матч у другому таймі для нашої команди.

Ми провели дуже хороший перший тайм, і після власного гола ми повинні були зробити більше в атаці, але натомість ми відступили, трохи втратили темп, і суперники в підсумку зрівняли рахунок.

Після того, як рахунок став 1:1, ми почали все з початку, і у нас було два чудових моменти, але нічого в підсумку не вийшло.

Прикро, тому що такі ігри вирішуються в окремих епізодах", — заявив італійський виконавець.

У наступному турі Лаціо гостюватиме в генуезького Дженоа.