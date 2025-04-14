Італія

Захисник Лаціо прокоментував нічию проти Роми.

У рамках тридцять другого туру італійської Серії A напередодні римські Лаціо та Рома зіграли внічию на Стадіо Олімпіко.

Лаціо — Рома 1:1 Відео голів та огляд матчу Серії А

Після завершення гри захисник "орлів" Лука Пеллегріні оцінив виступ власної команди.

"Я радий, що вдалось зробити гольову передачу. Із іншого боку, на жаль, ми не скористались усіма можливостями, які створили під час матчу.

Ми повинні триматись за позитивні моменти після таких матчів: це ситуації, які допомагають нам удосконалюватись, зростати в нашому баченні гри і максимально використовувати можливості у майбутньому.

Але, повторюся, я щасливий: це додатковий асист на мій особистий рахунок. Але я вважав за краще його б не зробити, але натомість виграти матч.

Рома створила мало моментів біля наших воріт сьогодні. У будь-якому випадку, точно менше, аніж ми біля її. На жаль, нам не вистачало конкретики.

Усі ігри, особливо наприкінці сезону, такі: якщо ти не забиваєш, якщо ти не закриваєш гру своєчасно, ти ризикуєш пропустити. Особливо в дербі", — заявив італійський виконавець.

У наступному турі Лаціо гостюватиме в генуезького Дженоа.