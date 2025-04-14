Італія

Хорват добре стартував в Турині.

Керівництво туринського Ювентуса може запропонувати пролонгацію трудової угоди з головним тренером Ігорем Тудором. Про це повідомляє La Stampa.

За інформацією джерела, в контракті хорватського фахівця є пункт про автоматичне продовження, який набуде чинності, якщо команда потрапить у Лігу чемпіонів за підсумками поточного сезону. Втім у Ювентуса є можливість розірвати цю угоду.

Зазначається, що наразі керівники "зебр" схиляються до того, щоб залишити Тудора на наступний сезон. Вони вражені результатами команди після приходу хорвата та задоволені атмосферою всередині колективу.

Ювентус під керівництвом Ігора Тудора провів три матчі: дві перемоги та одна нічия. Наразі "бьянконері" посідають 4 місце в турнірній таблиці чемпіонату Італії, набравши 59 очок після 32 зіграних турів.