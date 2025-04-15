Італія

Керманич Наполі прокоментував перемогу над Емполі.

Напередодні Наполі в рамках домашнього поєдинку тридцять третього туру італійської Серії A обіграв Емполі.

Наполі — Емполі 3:0 Відео голів та огляд матчу Серії А

Після завершення гри головний тренер "Партенопеї" Антоніо Конте прокоментував виступ власної команди.

"Часто на враження від гри впливає її результат — це природньо. Коли ти програєш, ти схильний вимагати одних речей від команди, коли виграєш — геть інших.

Спочатку ми говорили про повернення до 4-3-3, потім, після Болоньї, просили додаткового місця для Распадорі й іншого в тому ж дусі. Але я не дозволяю собі відходити від заданого курсу.

Я дивлюсь на те, як команда тренується, оцінюю щоденну роботу. Проблеми були не в першому чи другому таймах, а в певній ментальній динаміці: часто, після того, як ми вели в рахунку, ми інстинктивно занадто опускались у захист, і суперник отримував свій простір. Це може виглядати як фізичний спад, але це більше психологічна проблема.

Сьогодні в перерві я сказав хлопцям, щоб вони сприймали гру як за рахунку 0:0 і прагнули перемагати. Реакція була відмінною. Гра була на дуже високому рівні, і я думаю, що публіка це теж оцінила.

Що стосується Емполі, то мені важко бачити їх у зоні вильоту: вони добре розташовуються на полі, і якщо ви не будете грати з ними обережно, вони завдадуть вам багато клопоту.

Лукаку і Мактоміней зробили свій внесок, але ця перемога — результат роботи кожного: від Мацоккі до Жуана Жезуса, від Біллінга до Нгонге, і аж до Распадорі й усіх, хто виходив на поле. Це успіх колективу, який завжди відгукувався в подібних моментах, і який зараз починає пожинати плоди своєї відданості.

Я думаю про Рафу Маріна: він був покликаний у делікатний момент і впорався дуже добре. І я очікую, що з цього моменту і до кінця гравці з більшим досвідом і харизмою будуть робити різницю і брати на себе відповідальність.

Ми робимо щось прекрасне, можливо, несподіване. І я кажу це з іронією: ви повинні подякувати нам, що ми тримаємо цей чемпіонат живим, інакше заголовки для газет вже б себе вичерпали", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі Наполі гостюватиме в Монци.