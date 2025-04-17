Італія

Албанець може отримати роботу в Мілані.

Генеральний директор італійського Мілана провів перемовини з колишнім спортивним директором Лаціо Іглі Таре. Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

За інформацією джерела, переговори між Фурлані та Таре пройшли позитивно та тривали понад чотири години. Сторони дуже детально обговорили роботу в Мілані. Остаточної угоди ще не досягнуто, але Фурлані і Таре залишатимуться на зв'язку найближчими днями, щоб оцінити перспективи співпраці.

Зазначається, що остаточного рішення ще не прийнято, втім Таре — єдиний кандидат на посаду спортивного директора "россонері", який наразі є безробітним, що є перевагою перед іншими варіантами Мілана.

Іглі Таре працював в римському Лаціо на посаді спортивного директора з 2008 по 2023 рр. 51-річний функціонер був ініціатором запрошення до "орлів" таких футболістів, як Чіро Іммобіле, Ваня Мілінкович-Савич, Феліпе Андерсон, Стефан Де Врей, Луїс Альберто та Сімоне Індзагі на посаду головного тренера римлян.