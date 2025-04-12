Італія

Черговий фаворит керівництва Мілана.

Керівництво італійського Мілана визначилося з основним кандидатом на вакантну посаду спортивного директора клубу. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, новим фаворитом є Джованні Сарторі, який обіймає аналогічну посаду в італійській Болоньї. Раніше вважалося, що найбільше шансів опинитися в Мілані є у колишнього директора римського Лаціо Іглі Таре.

В свою чергу, точно в Мілані не буде спортивного директора Аталанти Тоні Д'Аміко. Він вирішив залишитися в Бергамо.

Раніше повідомлялося, що Мілан відмовився від кандидатури Паратічі.