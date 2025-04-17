Після відходу з туринського гранда італійсько-бразильський фахівець зацікавив команди з Англії та Франції.
Тіаго Мотта, getty images
17 квітня 2025, 18:58
Колишній головний тренер Ювентуса Тіаго Мотта може найближчим часом повернутися на тренерську лаву.
Як повідомляє Ніколо Скіра, кілька клубів з англійської Прем'єр-ліги та французької Ліги 1 вже звернули увагу на фахівця після його звільнення з туринського клубу в березні цього року.
Під керівництвом Мотти Ювентус провів 42 матчі у всіх турнірах, здобувши 18 перемог і зазнавши восьми поразок.
Поки конкретні клуби не названо, проте джерела вказують, що інтерес до 41-річного тренера є серйозним, і його майбутнє може вирішитися вже найближчим літом.
У наступному турі туринський Ювентус прийматиме Лечче.