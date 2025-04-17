Італія

Після відходу з туринського гранда італійсько-бразильський фахівець зацікавив команди з Англії та Франції.

Колишній головний тренер Ювентуса Тіаго Мотта може найближчим часом повернутися на тренерську лаву.

Як повідомляє Ніколо Скіра, кілька клубів з англійської Прем'єр-ліги та французької Ліги 1 вже звернули увагу на фахівця після його звільнення з туринського клубу в березні цього року.

Під керівництвом Мотти Ювентус провів 42 матчі у всіх турнірах, здобувши 18 перемог і зазнавши восьми поразок.

Поки конкретні клуби не названо, проте джерела вказують, що інтерес до 41-річного тренера є серйозним, і його майбутнє може вирішитися вже найближчим літом.

У наступному турі туринський Ювентус прийматиме Лечче.