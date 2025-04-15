Італія

Після невдалого старту в Ромі український нападник набрав форму й тепер може перебратися до головного суперника "вовків".

Український форвард Артем Довбик може покинути Рому після лише одного сезону в клубі.

Як повідомляє італійське видання Tuttocalcioestero, серйозну зацікавленість у нападникові виявляє Ювентус, який готовий запропонувати близько 50 мільйонів євро за трансфер футболіста.

Після важкого початку сезону, зміни тренерів і періоду адаптації Довбик нарешті знайшов свою гру в Римі. Його результативність в останніх турах принесла йому звання MVP місяця, що одразу викликало інтерес топклубів.

Ювентус, який улітку попрощається з Коло Муані та, ймовірно, Душаном Влаховичем, активно шукає нового лідера атаки. І саме Довбик став одним із головних кандидатів на цю роль.

Попри те, що Рома не хоче прощатися зі своїм форвардом, пропозиція в розмірі 50 мільйонів євро може змусити керівництво клубу, зокрема родину Фрідкінів, переглянути свою позицію.

Загалом на рахунку Довбика 16 голів і чотири асисти в 40 матчах сезону-2024/25. Він є найкращим бомбардиром Роми в усіх турнірах поточної кампанії.