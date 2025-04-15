Італія

Наполі та Рома готуються до кількох трансферних баталій цього літа.

Шляхи Наполі та Роми можуть перетнутися кілька разів під час майбутнього літнього трансферного вікна, оскільки обидва клуби нібито націлені на тих самих гравців для зміцнення своїх складів.

Хоча Рома ще не оголосила, хто замінить Клаудіо Раньєрі після закінчення сезону, їхні директори вже складають список потенційних підсилень, деякі з яких збігаються з бажаними трансферами Наполі.

Згідно з інформацією Calciomercato.com, обидва клуби зацікавлені в нападнику Удінезе Лоренцо Луцці як у головній цілі на атакувальну позицію.

Однак Наполі може мати більше можливостей для того, щоб задовольнити запит Удінезе в розмірі €30 млн, тоді як Ромі треба пробитися до Ліги чемпіонів, перш ніж здійснити значні інвестиції.

Крім того, команда Антоніо Конте уважно стежить за гравцем Фейєнорда Ігорем Пайшао, якого також відстежують Рома та Аталанта.

Ще один потенційний гравець Удінезе, захисник Умар Соле, ймовірно, стане предметом боротьби кількох європейських клубів, включаючи Наполі та Рому, обидва з яких прагнуть посилити свої оборонні лінії наступного літа.